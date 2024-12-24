Україна отримала 1 мільярд доларів від Японії та Британії

Україна отримала 1 мільярд доларів від Японії та Великої Британії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку", - пояснив Шмигаль.

Залучені кошти, за його словами, спрямують на "зміцнення економіки" та "фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах".

Нагадаємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України та схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів.

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.