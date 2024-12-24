Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка", - пояснил Шмыгаль.

Привлеченные средства, по его словам, направят на "укрепление экономики" и "финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах".

Напомним:

Совет директоров Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.

Украина получила 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда.