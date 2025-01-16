Украина ожидает от ООН $2,6 миллиарда помощи: Шмыгаль рассказал о направлениях поддержки

ООН планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, Координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Речь идет о плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году.

Говорили также о действующих и новых программах поддержки. В частности, обратил внимание на такие приоритетные проекты как обеспечение питьевой водой общин на Юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы для развития бизнеса", - рассказал Шмыгаль.

Он также добавил, что на прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов.

Напомним:

В 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.