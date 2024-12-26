Україна обіцяє "санкційні та інші рішення" на використання РФ Bitcoin в міжнародній торгівлі

Україна анонсувала "санкційні та інші рішення" для блокування небажаних криптовалютних розрахунків Росії.

Про це повідомив радник президента України, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він нагадав, що російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів після змін у законодавстві, що дозволили такі операції для протидії західним санкціям.

"Чи це сюрприз для нас? ні, ми без перебільшення першими ще влітку звернули увагу партнерів на такі плани ворога.

Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються", - написав Власюк у Фейсбук.

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Нагадаємо:

Санкції значно ускладнили торгівлю Росії з ключовими партнерами, такими як Китай і Туреччина. Місцеві банки уникають угод, пов’язаних з Росією, щоб не потрапити під контроль західних регуляторів. У відповідь Росія дозволила використовувати криптовалюти в міжнародній торгівлі та зробила кроки до легалізації майнінгу, зокрема біткоїна.

Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

Володимир Путін підписав закон про оподаткування доходів і витрат від майнінгу цифрової валюти, а також від її купівлі та продажу.