Росія використовує Bitcoin у міжнародній торгівлі на тлі санкцій – Reuters

Російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів після змін у законодавстві, що дозволили такі операції для протидії західним санкціям.

Про це у середу повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише Reuters.

Санкції ускладнили торгівлю Росії з основними партнерами, такими як Китай і Туреччина, оскільки місцеві банки дуже обережно ставляться до операцій, пов’язаних із Росією, щоб уникнути уваги з боку західних регуляторів.

Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторговельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу біткоїнів.

"У рамках експериментального режиму можливо використовувати Bitcoin, які ми майнили тут, у Росії, для зовнішньоторговельних операцій", — сказав Силуанов.

"Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати і розвивати. Я впевнений, що це станеться наступного року", — додав він, зазначивши, що міжнародні платежі у цифрових валютах є майбутнім.

Раніше цього місяця Володимир Путін заявив, що поточна адміністрація США підриває роль долара США як резервної валюти, використовуючи його у політичних цілях, що змушує багато країн звертатися до альтернативних активів.

Він навів Bitcoin як приклад таких активів, підкресливши, що ніхто у світі не може регулювати біткоїн. Заяви Путіна свідчать про підтримку лідером Кремля широкого використання криптовалют.

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Нагадаємо:

Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

Володимир Путін підписав закон про оподаткування доходів і витрат від майнінгу цифрової валюти, а також від її купівлі та продажу.