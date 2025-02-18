Видатки загального фонду держбюджету в січні – 214,1 мільярдів: на що пішли кошти

За січень загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн або на 42,5% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 110 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями або 51,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2025 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 84,7 млрд гривень;

- 9,2 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 4,3% від загального обсягу видатків (3 млрд грн – для ЗСУ, інших військ та правоохоронних органів; 2,8 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення);

- 58,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,3% від загального обсягу видатків (17,7 млрд грн – для виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 8,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 5 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату ЖКП);

- 4,4 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) або 2,1% від загального обсягу видатків (2,1 млрд грн – на придбання товарів для потреб ЗСУ; 1,5 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва);

- 14,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу або 6,8% від загального обсягу;

- 12,5 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам або 5,8%.

Нагадаємо:

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.