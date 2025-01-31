У січні Україна отримала $3,8 мільярда: більшість грошей - кредит під активи РФ

У січні 2025 року держбюджет України отримав 3,8 млрд доларів фінансування, основна частина з якого - умовний борг перед ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, 3,1 млрд доларів з загальної суми були надані Євросоюзом. Ще 700 млн доларів - в еквіваленті через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку.

Як пояснили у Мінфіні, кошти від ЄС є першим траншем Союзу у межах ERA Loans. Це кредити, які погашатимуться коштом доходів від заморожених активів РФ.

"Тобто витрати за позикою понесе країна-агресор, а не Україна. 3,1 млрд доларів є умовними борговими зобов’язаннями для України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або 159,74 млрд дол.

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1461,3 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на 20,74 млрд дол США.