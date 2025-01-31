В январе Украина получила $3,8 миллиарда: большинство денег - кредит под активы РФ

В январе 2025 года госбюджет Украины получил 3,8 млрд долларов финансирования, основная часть из которого - условный долг перед ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, 3,1 млрд долларов из общей суммы были предоставлены Евросоюзом. Еще 700 млн долларов - в эквиваленте через выпуск гособлигаций на внутреннем рынке.

Как пояснили в Минфине, средства от ЕС являются первым траншем Союза в рамках ERA Loans. Это кредиты, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

"То есть расходы по займу понесет страна-агрессор, а не Украина. 3,1 млрд долларов являются условными долговыми обязательствами для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов.

По состоянию на 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 6 644,68 млрд грн, или 159,74 млрд долл.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1461,3 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 20,74 млрд долл США..