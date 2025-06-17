У Сбербанку РФ вважають, що рік високих ставок призведе до "жорсткої кризи"

Бізнес поки що справляється з високими ставками за кредитами, але довго так тривати не може.

Про це пише видання The Moscow Times.

Якщо грошово-кредитна політика залишиться жорсткою тривалий час, як обіцяє Центробанк Росії, багато компаній можуть її не витримати, попередив Анатолій Попов, заступник голови правління Сбербанку, найбільшого кредитора в країні.

"В умовах високих ставок зростає кількість компаній, що зазнають труднощів з обслуговуванням боргу, - зазначив він. - Але компаній у "жорсткій кризі" немає. Поки що компанії тримаються. Якщо буде ще один рік такої політики, то ця ситуація може значно погіршитися".

Центробанк РФ оцінював проблемні кредити в 3,2 трлн руб., або 4% корпоративного портфеля на 1 травня. За оцінкою рейтингового агентства АКРА, приблизно 3,7 трлн руб. боргу припадає на позичальників, "кредитоспроможність яких може відчутно знизитися через зростання процентної ставки".

Нестача коштів для фінансування оборотного капіталу (по суті, проблеми з коштами на поточну діяльність) увійшла до числа головних проблем, що обмежують роботу компаній, показав останній моніторинг підприємств, проведений Центробанком Росії у травні. Цю проблему назвали 17% із 12 тис. опитаних компаній.

Нагадаємо:

Центробанк Росії 6 червня знизив ключову ставку з 21% до 20% річних. Тобто поки вона залишається високою.