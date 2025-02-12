В России резко увеличилось количество финансовых пирамид: рост почти в два раза

В России за 2024 год количество финансовых пирамид почти удвоилось.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Центробанк выявил более 9 тыс компаний с признаками нелегальной деятельности - это в 1,6 раза больше, чем в 2023 г. Особенно быстро росло количество финансовых пирамид - ЦБ обнаружил их более 5,5 тыс. против 2,9 тыс. годом ранее (рост в 1,9 раза).

Резкий рост объясняется тем, что мошенники все активнее работают онлайн. Такие схемы легко масштабируются - после блокировки появляются новые.

Традиционные финансовые пирамиды также никуда не исчезли. "Даже вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис", - отмечает Центробанк.

Самые распространенные мошеннические схемы связаны с криптовалютой. В 2023 году взносы в цифровых активах принимала половина финансовых пирамид, а в 2024-м - уже 77%. Злоумышленники предлагают инвестировать в якобы перспективные криптопроекты или используют криптовалюту как инструмент для привлечения денег.