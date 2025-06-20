У Росії почали агітувати за обвал рубля через проблеми з бюджетом

На тлі проблем з наповненням бюджету РФ і падінням доходів експортерів, російські чиновники та банкіри публічно закликають до ослаблення рубля і лобіюють курс на рівні 90-100 рублів за долар.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Під час Петербурзького економічного форуму глава "Сбербанку" Герман Греф заявив, що нинішній курс - близько 78 рублів за долар - "далекий від рівноважного" і шкодить як державним фінансам, так і експорту. За його словами, "збалансований" курс мав би перевищувати 100 рублів за долар.

До нього приєднався глава ВТБ Андрій Костін, який назвав зміцнення рубля "шкідливим для економіки" і додав, що за курсу 100 рублів "бюджету було б легше". Перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров також поскаржився, що сильний рубль тисне на несировинний експорт.

Курс рубля до долара з початку зміцнився більш ніж на 45%.

Прогноз Мінекономрозвитку РФ також відображає цей тренд: середньорічний курс долара у 2025 році очікується на рівні 94,3 рубля, а на кінець року - майже 99 рублів.

Нагадаємо:

Курс російського рубля 29 травня суттєво виріс, перетнувши позначку 78 за долар та оновивши дворічний максимум.

Перший заступник голови Сбербанку Олександр Ведяхін заявив, що економіка Росії може надто охолонути й надовго втратити здатність до зростання.

Ціни на нафту зростають, але Росія не отримує очікуваного прибутку — через зміцнення рубля доходи Кремля залишаються під тиском.

Російська влада зацікавлена у поступовому здешевленні рубля до рівня 100 за долар, що може допомогти збільшити надходження до бюджету.