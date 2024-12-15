У "Конярства України" відсудили кошти за збирання зернових

Господарський суд міста Києва стягнув з ДП «Конярство України» на користь ТОВ «Елкаро Холдінг» 716 тис грн, які держпідприємство не заплатило за збирання зернових.

Про це свідчить рішення суду від 18 листопада.

У липні 2022 року «Дніпропетровський кінний завод № 65» державного підприємства «Конярство України» уклало з ТОВ «Рост Капітал Активе» угоду про сільськогосподарські роботи.

Сторони погодили попередню ціну збирання озимих зернових на 400 га - 640 тис грн, збирання зернових на 50 га - 80 тис грн.

Згідно з актами наданих послуг:

вартість послуги по збиранню пшениці (110 га) - 176 тис грн,

вартість послуги по збиранню урожаю: вівса (295 га) - 472,8 тис грн,

вартість послуги по збиранню урожаю: ячмінь ярий (42 га) - 67,2 тис грн.

Згідно з оборотно-сальдовою відомістю «Дніпропетровський кінний завод № 65» повинно було сплатити ТОВ «Рост Капітал Активе» 716 тис грн. Однак, філія держпідприємства своєчасно оплату за надані послуги не здійснила.

У кінці 2022 року «Рост Капітал Активе» та ТОВ «Елкаро Холдінг» (новий кредитор) уклали договір про відступлення права вимоги (договір відступлення). «Елкаро Холдінг» звернулося до суду з позовом про стягнення коштів.

Суд відхилив аргумент філії держпідприємства проти позову, згідно з яким у специфікаціях до договору вказані інші види робіт, ніж у актах виконаних робіт, оскільки у всіх специфікаціях та актах наданих послуг міститься підпис та печатка замовника - філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України».

Суд також вирішив, що необґрунтованими є твердження філії, що ДП «Конярство України» не може бути відповідачем у даній справі, оскільки боржником є філія, а не юридична особа. І в результаті стягнув з «Дніпропетровського кінного заводу № 65» на користь «Елкаро Холдінг» 716 тис грн.

Власницею ТОВ «Елкаро Холдінг» з Дніпра є Ольга Кузьміна.