У Києві продали колишній головний офіс Сбєрбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон з продажу колишнього головного офісу Сбєрбанку в Києві.

Його за 916 млн грн збирається придбати одне з держпідприємств, пише LIGA.net.

Переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6869 кв. м на вул. Володимирській.

Одночасно з купівлею майна покупець зобов'язаний укласти з АТ "МР Банк" (нинішня назва Сбєрбанку) договір оренди частини цього ж майна.

Торги стартували з 555,8 млн грн.

На будівлю претендували четверо покупців, але реальні торги відбувалися лише між двома з них – ТОВ "Аларіт-Пром-" з групи Сергія Сподіна (раніше приватизував готель "Козацький" біля Майдану Незалежності) та ДП "Національний фонд інвестицій України".

У підсумку Націнвестфонд запропонував на 4 млн грн більше і переміг зі ставкою 916 млн грн.

Націнвестфонд був створений у 2021 році на виконання указу президента Володимира Зеленського з метою створення сприятливих умов для великих інвестиційних та соціально значущих проєктів.

У листопаді 2024 року його передали зі сфери управління Фонду державного майна до Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізосіб провів на Prozorro.Продажі 415 успішних аукціонів з реалізації активів російських банків, на яких залучив 5,2 млрд грн.