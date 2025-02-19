В "Киевавтодоре" проводят обыски

19 февраля в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечают в "Киевавтодоре", обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства относительно возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.

Работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Напомним:

Правоохранители в 2023 году проводили 20 одновременных обысков в служебных помещениях "Киевавтодора", районных КП ДЭУ (Коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог").