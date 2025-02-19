Туристический сбор в Украине превысил довоенные показатели: какую сумму собрали

Туристический сбор в Украине за 2024 год составил 273,1 млн гривен, что на 16% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма.

В лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и 5 областей.

Больше всего турсбора поступило в бюджет столицы - 49 млн 182 тыс. грн. В 2023 году эта сумма составила 30 млн 378 тыс. грн. А в 2022 году - 31 млн 474 тыс. грн.

Бюджет Львовской области пополнился на 47 млн 108 тыс. грн. Это почти столько, сколько поступило в бюджет региона в 2023 году и на 14% больше чем в 2022 году.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора выросла на 84% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году турсбор региона составил 20 млн 408 тыс. грн.

В прошлом году Черкасская область получила 23 млн 532 тыс. грн турсбора. В позапрошлом году сумма была несколько меньше - 21 млн 574 тыс. грн. В 2022 году регион получил турсбора на 87% меньше.

Сумма турсбора в Закарпатской области в прошлом году составила 23 млн 93 тыс. грн. Она почти такая как и в 2023 году и на 19% больше чем в 2022 году.

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 15 млн 960 тыс. грн. По сравнению с 2023 годом сумма турсбора в регионе выросла на 21%. В 2022 году турсбор региона составлял 9 млн 210 тыс. грн.

По сравнению с позапрошлым годом выросли суммы туристического сбора в центральных регионах Украины: Винницком, Полтавском, Кировоградском.

Стабильный рост сумм турсбора демонстрируют Западные области - Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Ровенская.

В северных регионах в целом выросли суммы туристического сбора. Житомирская - на 19%, Сумская - на 39%, Черниговская - на 9%.

Бюджет Киевщины в прошлом году за счет турсбора пополнился на 15 млн 883 тыс. грн. Эта сумма на 46% больше чем в 2023 году.

Южные регионы Украины также частично демонстрируют рост сумм туристического сбора. Речь идет прежде всего об Одесской и Николаевской областях. В Запорожской области сумма турсбора уменьшилась.

Суммы туристического сбора значительно снизились в регионах, которые расположены на востоке страны - Харьковская, Донецкая, Луганская области, а также на Херсонщине, расположенной на юге.