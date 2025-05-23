Фондовий ринок США відреагував на можливість масштабних мит проти ЄС та Apple

Основні індекси Уолл-стріт знизилися після того, як президент США Дональд Трамп запропонував ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу, а акції Apple впали після його попередження, що компанія також буде обкладена митом, якщо iPhone не вироблятимуться в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Apple (AAPL.O) досягла найнижчого рівня за два тижні та втратила 2,7%.

Станом на 17:00 за східноамериканським часом:

Індекс Dow Jones впав на 394,94 пункту (–0,94%) до 41 464,15.

Індекс S&P 500 знизився на 68,92 пункту (–1,18%) до 5 773,09.

Індекс Nasdaq Composite втратив 288,78 пункту (–1,53%) і зупинився на позначці 18 636,96.

"Індекс страху" Уолл-стріт, CBOE Volatility Index (VIX), підскочив до найвищого рівня за понад два тижні й досяг 24 пунктів.

Усі 11 основних секторів індексу S&P знизилися, найбільше постраждали споживчий сектор і сектор інформаційних технологій. Більшість акцій великих компаній та акцій зростання подешевшали: Amazon і Nvidia впали приблизно на 2% кожна.

Індекс напівпровідникових компаній знизився майже на 2%, а акції авіакомпаній, зокрема American Airlines, втратили понад 1%. Спортивний бренд Nike впав на 2,5%, а ритейлер електроніки Best Buy — на 1,7%.

Усі три основні фондові індекси зазнали серйозних тижневих втрат через побоювання, пов’язані зі зростанням державного боргу, що підштовхнуло до зростання прибутковості облігацій раніше цього тижня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.

Moody's Ratings останнє з великих рейтингових агентств знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Moody's утримувало бездоганний кредитний рейтинг США з 1917 року.

Тепер агентство оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Водночас Moody's заявило, що наразі США не має безпосередньої загрози повторного зниження кредитного рейтингу.

Американські фондові індекси знизилися, а прибутковість держоблігацій зросла після того, як рейтингове агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг США вперше з 1917 року.