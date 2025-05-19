Акції зреагували на першу з 1917 року втрату США бездоганного кредитного рейтингу

Американські фондові індекси знизилися, а прибутковість держоблігацій зросла після того, як рейтингове агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг США вперше з 1917 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індекс S&P 500 впав на 1%, а технологічний Nasdaq 100 просів на 1,3%. Доходність 30-річних казначейських облігацій перевищила 5%, досягнувши найвищого рівня з листопада 2023 року.

Увечері в п’ятницю Moody’s повідомило, що позбавляє США найвищого рейтингу Aaa, знизивши його до Aa1 вперше з 1917 року.

Агентство пояснило це хронічним бюджетним дефіцитом, відповідальність за який покладає на низку президентів та Конгрес, і який, на думку Moody’s, не демонструє ознак скорочення.

"Це не стало несподіванкою, враховуючи, що США вже деякий час перебували під негативним наглядом, і що схожі кроки раніше зробили S&P та Fitch", — зазначив Кевін Гордон, старший інвестиційний стратег компанії Charles Schwab.

"Просто це сталося в момент, коли ринкові настрої були надто оптимістичними, тому я не здивуюсь, якщо це продовжить тиснути на акції та загальмує недавнє зростання, пов’язане з тарифними поступками", — додав Гордон.

Зниження рейтингу додає нових ризиків для американського ринку, який уже оговтався від падіння, спричиненого тарифною ескалацією минулого місяця. До понеділка індекс S&P 500 зростав п’ять сесій поспіль, піднявшись майже на 20% із 8 квітня і наблизившись до «бичачого» ринку.

«Так, зниження рейтингу дійсно підкреслює фіскальні проблеми США, але ринок це вже давно врахував», — сказав Росс Мейфілд, стратег із Baird. — «Це радше зручний привід для перегрітих ринків трохи остигнути після потужного злету з початку квітня. Але для того, щоб справді зупинити поточне ралі, потрібно щось серйозніше».

Більшість стратегів на Уолл-стріт, які не змогли передбачити цьогорічне різке падіння ринку — найбільше з часів ковідної кризи 2020 року — не надали великого значення рішенню Moody’s.

Нагадаємо:

Moody's Ratings останнє з великих рейтингових агентств знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Moody's утримувало бездоганний кредитний рейтинг США з 1917 року.

Тепер агентство оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Водночас Moody's заявило, що наразі США не має безпосередньої загрози повторного зниження кредитного рейтингу.