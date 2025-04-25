Тактика захисту родини: партія "ЄС" прокоментувала позов Марини Порошенко про поділ майна

Судовий позов Марини Порошенко про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб президента Володимира Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська солідарність".

"Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду" - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, то ж у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні.

В "Європейській солідарності" запевнили, що позов не є і не був секретом, а шлюб Марини та Петра Порошенків залишається міцним.

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Нагадаємо:

Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна.

Справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17 102 703 811 грн, що значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження.

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.