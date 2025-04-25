Тактика защиты семьи: партия "ЕС" прокомментировала иск Марины Порошенко о разделе имущества

Судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества - общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток президента Владимира Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе.

В "Европейской солидарности" заверили, что иск не является и не был секретом, а брак Марины и Петра Порошенко остается крепким.

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Напомним:

Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а не упрощенного, поскольку цена иска составляет 17 102 703 811 грн, что значительно превышает установленный законом порог для упрощенного производства.

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.