Мировой экономике грозит рецессия: как на это повлиял Трамп

Экономисты из 50 стран мира прогнозируют, что в этом году глобальной экономике грозит рецессия из-за торговых войн президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое провело опрос ряда экономистов.

Еще три месяца назад та же группа экономистов ожидала устойчивого роста мировой экономики.

Однако стремление Трампа изменить мировую торговлю путем введения пошлин на все импортируемые в США товары вызвало шок на финансовых рынках, стерев триллионы долларов стоимости на фондовых биржах и подорвав доверие инвесторов к американским активам, включая доллар, как к надежному убежищу.

Хотя Трамп и приостановил действие тяжелых пошлин для почти всех торговых партнеров на несколько месяцев, 10% общей пошлины все еще действует, а также остается 145% тариф на импорт из Китая - крупнейшего торгового партнера США.

Учитывая повышенную неопределенность и рекордно высокие пошлины на товары, многие мировые компании либо пересмотрели свои прогнозы доходов в сторону снижения, либо вообще их отозвали.

Проявляя необычное единодушие, ни один из более 300 экономистов, опрошенных с 1 по 28 апреля, не сказал, что пошлины положительно повлияли на деловые настроения: 92% считают влияние негативным, и только 8% назвали его нейтральным (в основном представители Индии и других развивающихся рынков).

На вопрос о риске глобальной рецессии в этом году 60% (101 из 167) ответили, что он высокий или очень высокий. Шестьдесят шесть экономистов считают риск низким, из них четверо - очень низким.

"Сейчас очень сложно быть оптимистом в отношении роста", - отметил Тимоти Граф, руководитель отдела макростратегии для Европы, Ближнего Востока и Африки в State Street.

"Даже если отменить пошлины уже сегодня, они уже нанесли немало вреда только из-за того, что США перестали восприниматься как надежный участник двусторонних и многосторонних соглашений - от торговли до совместной обороны".

Прогресс, которого центральные банки достигли за последние годы в обуздании худшего за десятилетия всплеска инфляции путем быстрого повышения процентных ставок, также, вероятно, будет остановлен из-за пошлин, которые, как соглашаются экономисты, являются инфляционными.

"Отказ от крупнейшего торгового партнера приведет к всевозможным диким и совсем не приятным вещам с ценами, что негативно повлияет на реальные доходы и в конечном итоге на спрос", - добавил Граф из State Street.

"Речь идет о ситуации, когда риск перехода в состояние стагфляции всегда был достаточно низким, но теперь стал выше".

Стагфляция обычно определяется как длительный период отсутствия или низких темпов роста, высокой инфляции и роста безработицы.

Напомним:

В начале апреля 2025 года Goldman Sachs повысил оценку риска рецессии в США до 45%.

Германия может оказаться в состоянии рецессии в этом году из-за последствий введенных США пошлин.