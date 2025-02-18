Мировые индексы отреагировали на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Индекс S&P 500 обновил свой максимум относительно рекорда января на фоне переговоров США и России в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Bloombreg.

Так, индекс S&P 500 превысил предыдущий рекорд закрытия, установленный в прошлом месяце, и вырос на 0,1%, Nasdaq 100 - на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%.

США и Россия согласились продолжить переговоры по урегулированию войны в Украине и сотрудничества в международных вопросах, но дату встречи Дональда Трампа и Владимира Путина не назначили, пишет агентство.

"S&P 500 готовится обновить свой исторический максимум с января, поскольку перспектива завершения войны в Украине может стать реальностью", - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co. "Как всегда, для подтверждения нового этапа роста рынка нужно, чтобы прорыв выше предыдущих максимумов был значительным".

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на пять базисных пунктов - до 4,52%. Индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,2%. Цена на нефть West Texas Intermediate выросла на 1% и составила $71,42 за баррель.

Глобальные акции стали самым популярным классом активов среди инвесторов, которые демонстрируют наибольшую за 15 лет готовность к риску, согласно опросу Bank of America Corp.

"Инвесторы делают ставку на акции, сокращая все остальное", - написал в своей записке стратег Майкл Хартнетт.

Оптимизм поддерживается ожиданиями высокого экономического роста и снижения процентных ставок в США в этом году. Примерно 89% опрошенных считают, что американские акции переоценены - это самый высокий показатель с апреля 2001 года.

Напомним:

18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как писали российские пропагандистские СМИ, во время них стороны планировали обсудить экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".

Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

Президент Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.