"Приватбанк" виставить на продаж один з найбільших спортивних обʼєктів Дніпра

"Приватбанк" виставить на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну тренувальну базу в Дніпрі на Prozorro.Продажі.

Про це повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

"Приватбанк" продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами до націоналізації", – наголосили у пресслужбі.

Там уточнили, що об’єкти планують виставити на продаж наприкінці вересня.

"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць – 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць.

Фото: Приватбанк

Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів.

Учбово-тренувальна база розташована в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 році там провели реконструкцію.

До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.

Нагадаємо:

"Приватбанк" у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м).