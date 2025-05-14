США отменят санкции против Сирии после более 20 лет их действия

Президент США Дональд Трамп начал свою поездку в страны Персидского залива с неожиданного объявления: США отменят давние санкции против Сирии, которые длились с 2004 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что отмена санкций станет огромной поддержкой для Сирии, которая пострадала в результате более чем десятилетней гражданской войны.

Во время выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде Трамп заявил, что решение об отмене санкций принято по просьбе фактического правителя Саудовской Аравии, принца Мухаммеда бин Салмана.

"О, сколько я делаю ради кронпринца", - пошутил Трамп, вызвав смех в зале. Он добавил, что санкции были нужны раньше, но сейчас пришло время двигаться дальше.

Это - серьезное изменение в политике США. Сирию признали спонсором терроризма еще в 1979 году, санкции начали вводить в 2004-м, а после начала войны 2011-го их усилили.

Министр иностранных дел Сирии Ассад аш-Шибани написал на X (бывший Twitter), что запланированная отмена санкций станет "новым началом" для восстановления страны. По словам представителя Белого дома, Трамп планирует коротко встретиться с президентом Шараа в Саудовской Аравии в среду.

Напомним:

Клан Асадов за полвека власти в Сирии мог "выкачать" из страны до 12 миллиардов долларов благодаря государственным монополиям, торговле наркотиками и частично реинвестициям.

В 2018-2019 годах центральный банк Сирии тайно переправил около 250 млн долл наличными в Москву самолетами.

Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта", 8 декабря завершилось захватом Дамаска - столицы страны.