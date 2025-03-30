За тиждень Нацбанк продав 846 мільйонів доларів

За тиждень з 24 по 28 березня Національний банк України продав на міжбанку 845,6 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 24 по 28 березня Нацбанк продав на міжбанку 845,6 млн дол, що на 202 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 17 по 21 березня Національний банк України продав на міжбанку 643,6 млн дол, при цьому не купував валюту.