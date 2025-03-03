Українці торік здійснили понад 8,6 млрд операцій з використанням платіжних карток: яка це сума

У 2024 році кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8 654,4 млн, а їхня загальна сума – 6 577,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 8 184,8 млн безготівкових операцій на суму 4 243,5 млрд грн.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік становила 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – зросла до 94,6%.

За даними НБУ, у 2024 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі. Це 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд операцій на суму майже 2 млрд грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% або 1 318,4 млрд грн (8,2% від усіх безготівкових операцій).

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою. Це 622 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2024 році:

- у торговельній мережі – 330 грн (у 2023 році – 325 грн),

- із переказу з картки на картку – 1 958 грн (1 972 грн),

- з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 561 грн (490 грн).

Нагадаємо:

В Україні за дев'ять місяців 2024 року частка безготівкових розрахунків досягла рекордних 94,5% за кількістю.