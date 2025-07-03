В Україні з'явились перші партії місцевих кавунів: яка їхня вартість

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів урожаю 2025 року. До збирання цих баштанних приступили фермери південних областей та Закарпаття.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що сезон баштанних розпочався приблизно в ті ж терміни, що й рік тому, але поки що великим оптом продукцію відпускають одиничні господарства.

За даними аналітиків, основні продажі кавунів проводяться за ціною 20-28 грн/кг, при цьому обсяги пропозиції на даний момент вельми незначні. Відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону, зазначають експерти.

За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

Нагадаємо:

Наприкінці минулого тижня українські садівники розпочали збирання врожаю лохини з відкритого ґрунту. Старт цьогорічного сезону затримався приблизно на 10 днів у порівнянні з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни.

Наразі в Україні вартість лохини в середньому в 2,6 рази вища, ніж на початку сезону 2024 року.