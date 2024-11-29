Банки оновили курс валют на п’ятницю: долар та євро подорожчали
Станом на 29 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 1 копійку, євро - на 6 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,61 грн, євро – 43,86 грн (на 28 листопада долар - 41,60 грн, євро – 43,80 грн).
На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,76 – 41,82 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,20 – 44,35 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США – 41,42 - 41,90 грн (курс на 28 листопада – 41,37 - 41,89 грн);
Євро – 43,80 - 44,35 грн (курс на 28 листопада – 43,45 - 44,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;
Ощадбанк – 41,35 - 41,90 грн;
Укрсиббанк – 41,35 - 41,95 грн;
ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;
Райффайзен - 41,30 - 41,82 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.