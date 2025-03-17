В Україні знизилися закупівельні ціни на молоко: які причини

В Україні в першій половині березня знизились закупівельні ціни на молоко: середня ціна становила 16,40 грн за кг, що на 25 копійок менше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку березня відбулося через високу пропозицію молока-сировини та низький попит на готову продукцію на внутрішньому ринку. Надлишки сировини давлять на закупівельні ціни. В поточних ринкових умовах різниця ціни між ґатунками скорочується", - зауважили аналітики галузевого відомства.

Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становить 16,55 грн за кг, що на 25 копійок менше, ніж місяць тому.

Водночас закупівельна вартість вищого ґатунку знизилась на 35 копійок і сягнула 16,30 грн за кг. А перший ґатунок в середньому коштує 15,85 грн за кг (-15 коп.).

В АВМ кажуть, що низька технологічна база змушує молокопереробні підприємства знижувати закупівельні ціни. Зокрема, за останні десять років вони не змогли переорієнтуватися на роботу з більш дорогим молоком від молочно-товарних ферм.

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Нагадаємо:

Українцям краще не купувати молочні продукти на ринках, бо виробники часто нехтують тим, що додавати у склад продукції.

Як правило, увесь польський сир, що лежить на полицях в магазинах України – з додаванням рослинних жирів.