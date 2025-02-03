Курс валют на 3 лютого: долар та євро здешевшали
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Станом на 3 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 10 копійок, євро впав на 18 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,72 грн, євро – 43,32 грн (на 31 січня долар - 41,82 грн, євро – 43,50 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,89 – 41,91 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,15 – 43,85 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,50 - 42,20 грн (курс на 31 січня – 41,60 - 42,15 грн);
- Євро – 43,12 - 44,67 грн (курс на 31 січня – 43,37 - 44,97 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,20 - 42,00 грн;
- Ощадбанк – 41,50 - 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 41,60 - 42,20 грн;
- ПУМБ – 41,70 – 42,30 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,88 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,12 грн.