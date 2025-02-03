Курс валют на 3 лютого: долар та євро здешевшали

Станом на 3 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 10 копійок, євро впав на 18 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,72 грн, євро – 43,32 грн (на 31 січня долар - 41,82 грн, євро – 43,50 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,89 – 41,91 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,15 – 43,85 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50 - 42,20 грн (курс на 31 січня – 41,60 - 42,15 грн);

Євро – 43,12 - 44,67 грн (курс на 31 січня – 43,37 - 44,97 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,20 - 42,00 грн;

Ощадбанк – 41,50 - 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,60 - 42,20 грн;

ПУМБ – 41,70 – 42,30 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,88 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,12 грн.