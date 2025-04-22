Післявеликодні підсумки: скільки коштувала паска в регіонах України

В середньому паска в київських закладах коштувала 169 грн.

Про це йдеться в дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster.

Зазначається, що у вибірку потрапили 3600 українських закладів, клієнтів Poster, що мають паски в меню.

Згідно з дослідженням, всього заклади продали 456 тис. пасок на суму 65 млн грн.

Найчастіше гості українських закладів обирали класичний варіант паски, на другому місці – сирна випічка. Проте в меню закладів були й дубайська, паска-снікерс, і, навіть, суші-паска.

Повідомляється, що гості починають цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів прийшовся на пʼятницю, 18-те квітня.

Згідно з розрахунками, найдорожча ціна на паску – у прифронтовій Донеччині. Там заклади продають паску в середньому за 185 грн. Найдешевше коштувала паска на Херсонщині – 79 грн. Середня ціна паски в закладах Києва – 169 грн.

В дослідженні підкреслили, що дані у Волинській (247 грн), Рівненській (315 грн) та Житомирській (205 грн) областях завищені через невелику вибірку закладів, тож не є достатньо достовірними.

Нагадаємо:

Згідно з розрахунками ЕП, вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, за рік зросла на 24% – з 734,77 грн до 912,52 грн.