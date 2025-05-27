Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем Евросоюз тратит на помощь Украине - Bild

Европейские санкции против России пока не имеют большого влияния, и в 2025 году РФ может получить от экспорта энергоресурсов в ЕС больше средств, чем Евросоюз тратит на военную помощь Украине.

Об этом написал обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По данным СМИ, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.

Это намного больше, чем Евросоюз выделяет на военную помощь Украине для борьбы против России.

По данным Bild, только за один месяц страны ЕС купили у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро.

Благодаря огромному экспорту энергоносителей Россия может позволить развитие и постоянный рост военной экономики, считают в немецком издании.

Напомним:

В апреле Россия заработала 13,2 млрд долл от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов - это самый низкий показатель за почти два года.

Российский экспорт нефти становится все труднее отследить. Танкерные суда массово отключают системы позиционирования или присылают фальшивые координаты.