Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок

4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через РРО представники роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від Державної податкової служби.

Про це йдеться в повідомленні ДПС.

1302 такі листи через електронний кабінет одержали представники бізнесу, у магазинах, кафе та ресторанах яких розрахунки у березні здійснювались винятково у безготівковій формі.

Порівнявши виторги за травень 2025 року з переліком платників, яким були направлені повідомлення, ДПС фіксує такі результати превентивної роботи:

близько 450 суб’єктів господарювання (34 % від повідомлених) відобразили у виторгах готівкові розрахунки, таким чином вивели з тіні близько 4,6 млн грн готівкової виручки;

близько 300 суб’єктів господарювання (23 % від повідомлених) звітують про відсутність виторгів або РРО скасовані;

понад 500 суб’єктів господарювання (43 %) продовжують здійснювати безготівкові розрахунки без відображення готівкових.

"Отже, кількість бізнесу у роздрібній торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково, зменшились", - йдеться в повідомлення

Моніторинг діяльності таких підприємців продовжується.

Нагадаємо:

Понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.