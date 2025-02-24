Крупнейшие фонды Украины собрали почти на 30% больше донатов в 2024 году

24,1 млрд грн собрали крупнейшие благотворительные фонды Украины в прошлом году, что на 28% больше, чем в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Всего 93 млрд грн собрали Вернись живым, Фонд Притулы и United24 за 3 года полномасштабной войны.

Больше всего донатов в том году собрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% всех пожертвований, собранных этой платформой, было направлено на поддержку ВСУ.

4,4 млрд грн или 18% от общего объема донатов в прошлом году удалось собрать фонду "Вернись живым". Еще 2,1 млрд грн пожертвований аккумулировал фонд Сергея Притулы за 2024 год.

В то же время Новая Почта перевезла 63,9 тыс тонн гуманитарных грузов в 1,9 млн посылках. В первый год полномасштабной войны, в среднем, ежемесячно пересылали 20 тыс. посылок общим весом 1,8 т, но в прошлом году средний месячный показатель вырос - до 160 тыс. посылок весом 5,3 т в месяц.

Напомним:

С начала 2024 года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд до 16,02 млрд.