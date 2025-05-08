Индийская валюта показала худшее падение с 2022 года на фоне конфликта с Пакистаном
Индийская рупия резко обесценилась на фоне обострения ситуации с Пакистаном.
Об этом пишет Bloomberg.
Валюта упала на 1,1% до 85,7913 за доллар, что стало самым большим дневным проседанием с февраля 2022 года.
Падение произошло после заявлений Пакистана о сбивании индийских беспилотников. В ответ Индия сообщила, что "нейтрализовала систему противовоздушной обороны в Пакистане".
Обострение между двумя ядерными державами сразу сказалось на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть отношение к риску в регионе.
Напомним:
Индия перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Ченаб и готовится сделать то же самое с плотиной Кишанганга на реке Джелам.
Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или идущих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.