РФ налагодила поставки американських верстатів для виробництва військової техніки

У Росію продовжують завозити гідроабразивні верстати, які важливі для виробництва військової техніки, незважаючи на те, що США ввели ембарго на верстати та їх комплектуючі.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на The Insider,

Заборонене обладнання американського виробництва надходить через такі країни, як Туреччина, Китай, Гонконг, ОАЕ та Мальдіви.

Гідроабразивні верстати використовуються для високоточного різання металу, включно з броньовими матеріалами. Такий метод, заснований на використанні струменя води з абразивним порошком під високим тиском, дозволяє уникнути перегріву деталей, що обробляються.

Згідно з митними даними, цього року в Росію було ввезено гідроабразивний верстат Omax, а також безліч запчастин від виробників, таких як Molex, WSI, KMT, AccuStream та H2O Jet.

Обладнання поставила російська компанія ТОВ "Енерджі Індастріз", чисельність співробітників якої складає всього три людини, а кошти оцінюються в 18 тис руб, що свідчить про посередницьку діяльність без виробництва.

Верстат було куплено через компанію Yinuo Supply Chain Management Co., Ltd., зареєстровану в Гонконгу. Незважаючи на активність цієї фірми на російському ринку, її офіційний сайт знайти не вдалося.

Еміратська Gartech FZE поставляла американські запчастини російській компанії ЗАТ "Р-Гарнет", що спеціалізується на абразивних матеріалах.

Турецька Zarif Group Dis Ticaret A.S. ввезла американські деталі для чеського верстата PTV JETS, працюючи через свого російського партнера – АТ "Твім". Ця компанія, згідно з даними її сайту та інформації чеського виробника, є офіційним представником PTV у Росії.

Китайська Huizhou Speed ​​Waterjet Technology Co., Ltd. продавала комплектуючі челябінському ТОВ "Центр розвитку гідроабразивних технологій", який обслуговував російські наукові та промислові установи, включно зі структурами "Росатому".

Нагадаємо:

Оманський державний фонд викупив частку російської ПАТ "Alrosa" в ангольському алмазодобувному бізнесі Catoca, з якого російська компанія не отримувала дивіденди через санкції.