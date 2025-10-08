Raiffeisen "не здається" у пошуку покупця російських активів

Австрійський Raiffeisen Bank International поки не знайшов покупця свого російського бізнесу, який влаштував би всі сторони, але продовжує опрацьовувати список зацікавлених кандидатів.

Про це сказав генеральний директор банку Йоганн Штробль, пише Reuters.

Російська "дочка" Raiffeisen - найбільший у країні банк, який не перебуває під західними санкціями, і тому є критично важливим для торговельних платежів із Росією, зокрема за постачання газу в Європу.

Raiffeisen намагається продати частку місцевому покупцеві в надії, що Москва зніме блокування на виведення мільярдних прибутків. Водночас банк перебуває під тиском США і ЄС з вимогою скорочувати діяльність у РФ.

"Якби ми дійшли до кінця списку (потенційних покупців), ми б так і сказали, - зазначив Штробль у клубі економічних журналістів, - Ми не здаємося".

У 2023 році, намагаючись вивести кошти з Росії, Raiffeisen планував, щоб його російський підрозділ викупив частку в австрійській будкомпанії Strabag, що належала Rasperia Trading, яка на той момент контролювалася підсанкційним російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

Побоюючись потрапити під санкції США, Raiffeisen відмовився від угоди. Після цього Rasperia подала позов, і російський суд зобов'язав Raiffeisen виплатити близько 2 млрд євро компенсації.

Австрія тепер домагається, щоб ЄС розморозив частку Strabag і використовував її для відшкодування збитків Raiffeisen у Росії, але, за словами дипломатів, деякі країни-члени мають застереження.

"Подивимося, чи отримає це необхідну політичну підтримку в ЄС", - додав Штробль, зазначивши, що Raiffeisen може звернутися до суду в Австрії, щоб домогтися продажу частки Strabag і перерахування виручки на користь банку.

Нагадаємо:

Російський суд 4 серпня скасував обмеження, які забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International продавати свою дочірню структуру в Росії.

У жовтні Raiffeisen Bank International зазнав невдачі в черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі.

ЄС готується зняти санкції з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International за виплати в Росії.