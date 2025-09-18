Кремль розглядає податок на розкіш і дивіденди, щоб врятувати бюджет

Лідер Росії Володимир Путін у четвер дав зрозуміти, що готовий підняти окремі податки, особливо для заможних громадян, адже уряд намагається звести кінці з кінцями в четвертому році війни проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Проєкт бюджету планують подати до парламенту 29 вересня. Джерела Reuters повідомляють, що уряд розглядає підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит і зберегти резерви.

Під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій Путін заявив, що такі кроки, як "податок на розкіш" або вищий податок на дивіденди з акцій, можуть бути "розумними" під час війни, але закликав до обережності. Інші податки він не згадав.

"У Сполучених Штатах, не хочу політизувати, під час війни у В'єтнамі та Кореї робили саме так - піднімали податки саме для людей з високими доходами", - сказав Путін.

Росія ввела прогресивний податок на доходи 2021 року і підвищила ставки для багатших 2025-го. Міністерство фінансів раніше попереджало, що підвищення податків на дивіденди може відлякати інвесторів.

Путін запевнив, що не планує масштабних змін податкової системи до 2030 року після вже проведених підвищень у 2025-му. 5 вересня він просив уряд збільшувати надходження за рахунок продуктивності, а не нових податків.

Можливі податкові новації збігаються з іншою ініціативою, оголошеною того самого дня, яка має захистити бюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по енергетичному експорту.

З наступного року уряд знизить граничну ціну на нафту, після якої надприбутки надходитимуть до резервного фонду, щоб гарантувати його наповнення.

"Щоб зробити наші фінанси більш стійкими, ми пропонуємо зменшити залежність бюджету від цінових і об'ємних обмежень у доходах від нафти і газу", - сказав міністр фінансів Антон Силуанов на фінансовому форумі.

За підрахунками Reuters, у вересні продажі нафти і газу РФ можуть скоротитися приблизно на 23% у річному вимірі через нижчі ціни і зміцнення рубля.

Путін цього тижня зустрічався з ключовими членами уряду, щоб обговорити бюджет, і висловив невдоволення сповільненням економічного зростання, яке, як очікують, сповільниться до близько 1% проти 4,3% минулого року.

Силуанов домагається повернення так званого "бюджетного правила", яке зупинили після початку війни. За ним надходження від цін, що перевищують встановлений поріг, ідуть до резервного фонду, а коли ціна падає нижче - резерви використовують для покриття нестачі.

Нагадаємо:

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною і передбачуваною", навіть незважаючи на обвал рубля і рецесію.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.

У зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.