Податкова стверджує, що удосконалила електронні черги

Державна податкова служба України впровадила можливість онлайн-запису до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Як йдеться в повідомленні, записатись до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників (ЦОП) тепер можна на інформаційно-довідковому ресурсі.

Також доступний попередній запис на отримання послуг у Центрах обслуговування платників через контакт-центр ДПС за телефоном 0800 501 007.

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Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, додавши можливість замовити документ в електронній формі.