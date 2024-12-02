Перспективи інвестицій в Україні обговорять на форумі ЕП

"Економічна правда" анонсує проведення форуму присвяченого інвестиціям в Україну. Інвестиціям, без яких важко уявить відновлення та стабільне економічне зростання нашої країни.

Головна мета заходу – зібрати в одному місці великий і середній бізнес, представників фінансової галузі та влади аби обговорити проблеми з якими стикаються інвестори, які вкладають кошти у вітчизняну економіку, спільно знайти шляхи їх вирішення.

Чому це важливо? Відновлення України після війни можливе лише завдяки інвестиціям. Це розуміють як представники влади, бізнесу та міжнародні інституції.

Інвестиції потрібні для відбудови та реконструкції пошкодженого фонду, створення нових бізнесів та робочих місць для повернення економічно активного населення. Для того, аби Україна відбулась, не тільки як незалежна держава, а й як самостійний гравець на глобальному фінансовому ринку.

Що заважає бізнесу інвестувати в Україну? З якими проблемами стикаються вітчизняні та іноземні компанії, які наважуються вкладати кошти в нашу економіку? Чи можливо вирішити їх ще до завершення війни? Ці та інші питання обговорюватимуться учасниками форуму.

Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в середу, 11 грудня 2024 року. Початок о 18:00.

Програма форуму:

18.00 – 18.50 Панель 1: "Великий бізнес – великі проблеми?"

З якими проблемами стикаються великі інвестори? Які реальні кроки для їх вирішення може запропонувати держава? Учасники: заступник голови правління МХП Дмитро Зозуля, керуючий директор Dragon Capital Михайло Гранчак, директор з корпоративного бізнесу страхової компанії ІНГО Андрій Семченко.

18.50-19.10 Публічне інтерв'ю: Руслан Шостак, корпорація TERWIN та Сергій Фурса, Dragon Capital про інвестиційну стратегію розвитку

19.30 – 19.50 Публічне інтерв'ю: Василь Даниляк, ОККО Group та Ігор Мазепа, Concorde Capital

19.50 – 20:30. Панель 2: "Як залучити внутрішнього інвестора?"

Який потенціал українських інвесторів та які фактори стримують їх? Як підвищити довіру до фінансових інструментів всередині країни? Учасники: голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев; член НКЦПФР Максим Лібанов, співзасновник УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський, засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Генеральні партнери заходу корпорація TERWIN, гірський курорт GORO Mountain Resort від OKKO Group, monoбізнес, а також МХП та страхова компанія ІНГО. Інформаційний партнер – УкрІнвестКлуб.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.