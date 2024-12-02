Перспективы инвестиций в Украине обсудят на форуме ЭП

"Экономическая правда" анонсирует проведение форума посвященного инвестициям в Украину.

Главная цель мероприятия – собрать в одном месте крупный и средний бизнес, представителей финансовой отрасли и власти, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, вкладывающие средства в отечественную экономику, совместно найти пути их решения.

Почему это важно? Восстановление Украины после войны возможно только благодаря инвестициям. Это понимают как представители власти, бизнеса и международных институтов.

Инвестиции необходимы для восстановления и реконструкции поврежденного фонда, создания новых бизнесов и рабочих мест для возвращения экономически активного населения. Для того чтобы Украина состоялась, не только как независимое государство, но и как самостоятельный игрок на глобальном финансовом рынке.

Что мешает бизнесу инвестировать в Украину?С какими проблемами сталкиваются отечественные и иностранные компании, которые решаются вкладывать средства в нашу экономику?

Приобрести билеты можно по ссылке. Мероприятие пройдет в среду, 11 декабря 2024 года. Начало в 18.00.

Программа форума:

18.00 – 18.50 Панель 1: "Большой бизнес – большие проблемы?"

С какими проблемами сталкиваются крупные инвесторы? Какие реальные шаги по их решению может предложить государство? Участники: заместитель председателя правления МХП Дмитрий Зозуля, управляющий директор Dragon Capital Михаил Гранчак, директор по корпоративному бизнесу страховой компании ИНГО Андрей Семченко.

18.50-19.10 Публичное интервью: Руслан Шостак, корпорация TERWIN и Сергей Фурса, Dragon Capital об инвестиционной стратегии развития

19.30 – 19.50 Публичное интервью: Василий Даниляк, ОККО Group и Игорь Мазепа, Concorde Capital

19.50 – 20:30. Панель 2: "Как привлечь внутреннего инвестора?"

Каков потенциал украинских инвесторов и какие факторы сдерживают их? Как повысить доверие к финансовым инструментам внутри страны? Участники: председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев; член НКЦБФР Максим Либанов, соучредитель УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Генеральные партнеры мероприятия корпорация TERWIN, горный курорт GORO Mountain Resort от OKKO Group, monoбизнес, а также МХП и страховая компания ИНГО. Информационный партнер – УкрИнвестКлуб.

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, организованной журналистами "Украинской правды" Михаилом Ткачем и Дмитрием Рясным.

Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.