Нацбанк показав курс долара та євро на 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок і становитиме 44,78 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 37 копійок – 51,64 грн.

Офіційні курси на вівторок 4 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,78 грн (44,63 грн станом на 3 серпня);

1 євро – 51,64 грн (51,27 грн станом на 3 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.