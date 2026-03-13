Банки України показали актуальний курс валют на 13 березня

Станом на 13 березня офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 44,16 грн, євро збільшився до 50,95 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 44,30 - 44,35 грн. Євро - 51,35 і 51,60 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 44,00 - 44,55 грн (на 12 березня - 43,90 - 44,47 грн);

Євро - 50,80 - 51,55 грн (на 12 березня - 50,87 - 51,56 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,90 - 44,50 грн;

Ощадбанк - 43,90 - 44,55 грн;

Укрсиббанк - 44,00 - 44,65 грн;

ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;

Райффайзен - 44,00 - 44,53 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,40 - 51,40 грн;

Ощадбанк - 50,80 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,60 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,80 - 51,55 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшився до 50,95 грн, своєю чергою долар встановить шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.