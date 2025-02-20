Офіційний курс гривні ослабився

Національний банк України (НБУ) після пониження офіційного курсу гривні до долара США на 11 коп. у середу ослабив його ще на 5 коп. за підсумками торгів у четвер – до 41,7316 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Довідковий курс на 12:00 четверга НБУ встановив на рівні 41,7602 грн/$1 проти 41,6680 грн/$1 у середу.

На готівковому ринку курс долара у четвер подешевшав на 3 коп. при купівлі - до 41,75 грн/$1 і подорожчав на 1 коп. при продажу - до 41,80 грн/$1.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США в державному бюджеті 2025 року на рівні 45 грн/$1.

У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня упродовж минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, у січні вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, а чисті міжнародні резерви (ЧМР) - на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.