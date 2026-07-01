Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 2 липня

Банки оновили курс валют на 2 липня

У четвер, 2 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться і становитиме - 44,76 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 6 копійок та становитиме 50,97 грн.

Офіційні курси на четвер 2 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,76 грн (44,79 грн станом на 1 липня);

1 євро – 50,97 грн (51,03 грн станом на 1 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.