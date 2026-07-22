Банки України показали актуальний курс валют на 22 липня

Курс валют на 22 липня в банках

Банки оновили курси валют на 22 липня: середній євро становив 51,42 грн, долар – 44,95 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,47 – 44,95 грн (на 21 липня: 44,45 – 44,94 грн);

Євро: 50,80 – 51,42 грн (на 21 липня: 50,81 – 51,44 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 44,95 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,85 - 44,96 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,45 - 51,45 грн;

Ощадбанк - 50,80 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,29 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.