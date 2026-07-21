Нацбанк показав курс долара та євро на 22 липня

У середу, 22 липня, офіційний курс долара до гривні збыльшиться на 5 копійок і становитиме 44,75 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро залишиться без змін – 51,09 грн.

Офіційні курси на середу 22 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,75 грн (44,70 грн станом на 21 липня);

1 євро – 51,09 грн (51,09 грн станом на 21 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.