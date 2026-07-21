Нацбанк показав курс долара та євро на 22 липня
Банки показали курс валют на 22 липня
Фото: Getty Images
У середу, 22 липня, офіційний курс долара до гривні збыльшиться на 5 копійок і становитиме 44,75 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро залишиться без змін – 51,09 грн.
Офіційні курси на середу 22 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,75 грн (44,70 грн станом на 21 липня);
- 1 євро – 51,09 грн (51,09 грн станом на 21 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.