Нацбанк показав курс долара та євро на 14 липня

У вівторок, 14 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 18 копійок і становитиме 44,67 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також збільшиться на 19 копійок та становитиме 51,05 грн.

Офіційні курси на вівторок 14 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,67 грн (44,49 грн станом на 13 липня);

1 євро – 51,05 грн (50,86 грн станом на 13 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.