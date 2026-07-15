Нацбанк показав курс долара та євро на 16 липня: валюта дешевшає

У четвер, 16 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 14 копійок і становитиме 44,74 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 13 копійок та становитиме 51,06 грн.

Офіційні курси на четвер 16 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,74 грн (44,88 грн станом на 15 липня);

1 євро – 51,06 грн (51,19 грн станом на 15 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.