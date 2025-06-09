Новини 9 червня: Міндіч вийшов з-під варти за гроші, Сирія повертається до світової економіки

Про що всі сьогодні говорили?

Про підручники. Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без торгів уклала угоди про друк підручників для 8 класу до серпня на загальну суму 1,06 млрд грн.

Про Сирію. Сирія повністю відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни до глобальної економіки після 14 років війни та санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

Про агро. В Україні у 2025 році буде побудовано два підприємства з перероблювання борошна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, в Полтавській області - крупи.

Про Міндіча. Підозрюваний організатор мільйонних розкрадань у "Харківобленерго" вийшов з-під варти під заставу.

За Леоніда Міндіча, якого підозрюють в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для "Харківобленерго", внесли заставу, визначену судом у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про "Укртатнафту". Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта" в умовах воєнного стану.

Ексклюзиви ЕП

У 1990-их роках київськими продуктовими ринками володіли злочинні угруповання. Хто є власниками ринків зараз?