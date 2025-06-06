Новини 6 червня: ексміністрів оборони підозрюю у держзраді, ЗАЕС атакували дрони

Про що всі сьогодні говорили?

Про фонд зі США. Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про атаку на ЗАЕС. Навчальний центр, розташований одразу за периметром Запорізької АЕС, вчетверте цього року став мішенню безпілотних літальних апаратів.

Про агроекспорт. Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української агропродукції на європейський ринок.

Про резерви. Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $44,54 млрд.

Про зраду. Трьом колишнім міністрам оборони України повідомлено про підозру у державній зраді.

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